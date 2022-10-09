Пять протоколов и 10 суток ареста: лихач-бесправник устроил гонки с ДПС как в компьютерной игре, но пришлось сдаться

Машина съехала с дороги и поехала по полю Фото: кадр с видео

Видео, снятое регистратором машины ДПС, больше напоминает кадры из компьютерной игры: машина несется по дороге на большой скорости, периодически заезжая на встречную полосу, а потом и вовсе съезжает в левый кювет, мчит по полю, снова заезжает на проезжую часть и только после этого останавливается. Только вместо бонусов за такую погоню, водитель получил сразу пять административных протоколов, а вместо перехода на новый уровень — 10 суток за решеткой.

Все произошло в районе Троицка. Сотрудникам ГИБДД сообщили о подозрительном автомобиле «Черри». Увидев эту машину на дороге Клястицкое — Троицк, госавтоинспекторы попытались ее остановить, но водитель бросился наутек.

На водителя иномарки составили протоколы за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, отказ от медосвидетельствования, вождение без прав, отсутствие страховки. Вдобавок лихач не был пристегнут.

— За невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по решению мирового судьи города Троицка мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что это уже не первая погоня на этой неделе. На трассе Черноречье — Чесма — Бреды сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. После предупредительного в воздух, инспектор открыл огонь по задним колесам машины и пробил их.

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