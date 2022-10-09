Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с потепления до +17

Теплая осень — хорошее время для прогулок! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новая рабочая неделя в Челябинске и области начнется с теплой погоды. Сегодня ночью в столице Южного Урала будет +4..+6, завтра днем +14..+16, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В городах области будет +2..+7, в низинах до -2. Днем +12..+17. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Теплая погода — повод «выгулять» красивые наряды. Что делать, если в вашем гардеробе есть вещи, которые нравятся вам, из моды они уже вышли? О том, как одежда получает второй шанс и любая ли вещь этого стоит, поговорили со стилистом Ольгой Тепляковой.

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