«Световой потолок» за 86 млн установят на челябинской Кировке к 5 декабря

Первоначальная цена была 124 млн рублей
Фото: Андрей АБРАМОВ
Мэрия Челябинска отыграла аукцион по новогодней иллюминации для пешеходной Кировки. Согласно данным госзакупок, конструкция под названием «Световой потолок» обойдется в 86 млн рублей — такую цену предложил победитель. Еще две фирмы готовы были выполнить заказ за 86,6 млн и 87,9 млн рублей.
Первоначальная цена была 124 млн рублей. Таким образом, удалось экономить 38 млн рублей.
Согласно техзаданию, работы начнутся после подписания контракта. «Световой потолок» должны смонтировать уже к 5 декабря. Названия компаний-участников торгов скрыты.
Помимо Кировки в Челябинске традиционно украсят площадь Революции. Недавно мэрия показала проект ледового городка. В этом году выбрана морская тема — ледяной аквариум.
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