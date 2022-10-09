«Световой потолок» за 86 млн установят на челябинской Кировке к 5 декабря

Первоначальная цена была 124 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэрия Челябинска отыграла аукцион по новогодней иллюминации для пешеходной Кировки. Согласно данным госзакупок, конструкция под названием «Световой потолок» обойдется в 86 млн рублей — такую цену предложил победитель. Еще две фирмы готовы были выполнить заказ за 86,6 млн и 87,9 млн рублей.

Первоначальная цена была 124 млн рублей. Таким образом, удалось экономить 38 млн рублей.

Согласно техзаданию, работы начнутся после подписания контракта. «Световой потолок» должны смонтировать уже к 5 декабря. Названия компаний-участников торгов скрыты.

Помимо Кировки в Челябинске традиционно украсят площадь Революции. Недавно мэрия показала проект ледового городка. В этом году выбрана морская тема — ледяной аквариум.

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