В Челябинской области спасают семью белых лебедей

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» / ВКонтакте

На водоеме под Магнитогорском люди нашли трех белых лебедей, которые остались жить, несмотря на грядущие холода. Местные жители в соцсетях просили помощи со спасением птиц — у одной из них нет крыла.

— На водоеме у деревни Кирса плавают три лебедя. У одного взрослого лебедя нет крыла. Очень не хочется, чтоб при наступлении зимы погибла целая семья!, — пишут в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Сейчас птиц подкрамливают рыбаки. Как оказалось у лебедей вывелось уже 12 птенцов, 11 из которых уже улетели на юг. После повреждения крыла мамы-лебедя, ее последний птенец и самец остались с ней на зимовку.

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