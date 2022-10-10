Челябинские экологи рассказали, что делать с лебедями, которые все еще не улетели на юг

Жители Магнитогорска переживают за судьбу лебедей. Фото: Черное & Белое Магнитогорск

В министерстве экологии Челябинской области рассказали, что делать с лебедями, которые не улетают на юг. Спойлер: не трогать их. Дело в том, что жители Магнитогорска обеспокоились судьбой птиц, которые все еще плавают на водоеме. По словам экологов, это нормально, и лебеди могут находиться там вплоть до середины ноября.

Когда придет время, лебеди улетят сами, поэтому переживать за них не стоит. С едой у них тоже все в порядке – в воде есть все необходимое для их полноценной жизни. А уж если вы хотите приютить птичку у себя дома, такое категорически запрещено.

– Лебеди – краснокнижные животные! Забирать их домой нельзя, так как это может быть не только опасно для птиц, но и чревато уголовной ответственностью для вас, – добавили в минэкологии.

Бывает и такое, что лебеди остаются зимовать. В таком случае можно помочь им едой: рассыпать рядом с ними пропаренное зерно, тертые овощи или комбикорм для гусей.

Если вдруг вы увидите раненую или примерзшую ко льду птицу, об этом можно сообщить в минэкологии Челябинской области по телефону 8 (351) 264-74-41. Либо в Фонд «Спаси меня» по телефонам 8 (351) 792 95-78, 8 (351) 278 88-28 или в Региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» – тел. 8-950-749-4409.

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