«Готовят нас лучшие инструкторы»: челябинский депутат Госдумы Олег Голиков рассказал о боевом слаживании

Этим летом Голиков часто бывал на территории ДНР. Фото: Олег Голиков / ВКонтакте.

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков несколько дней назад отправился добровольцем на фронт. Около месяца ему, как и остальным мобилизированным и добровольцам, предстоит провести в учебке. Олег Голиков рассказал, чему там учат и кто тренирует.

— Каждый день в учебном центре и на полигоне все мобилизованные занимаются боевым слаживанием, стрельбами и другими военно-прикладными занятиями, повышая навыки и знания по своей военной учетной специальности. Проходим теорию по медицине, радио-технической связи, химзащите, минированию и маскировке. Тактико-боевые занятия с различным видом вооружения и б/к, в том числе и ночные. Готовят нас лучшие инструкторы, которые бывали за лентой, — написал в социальных сетях депутат.

Олег Голиков отметил, что мышцы понемногу вспоминают подготовку, которую проходил, когда служил в армии. Он уверен, в дальнейшем это поможет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru