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Общество10 октября 2022 16:07

В Челябинске оцепили железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Здание проверили силовики
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: yandex.ru/maps

Фото: yandex.ru/maps

Здание железнодорожного вокзала в Челябинске оцепили вечером, 10 октября, из-за сообщения о минировании. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции и МЧС. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.

Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Железнодорожный вокзал начал работать в штатном режиме только после окончания проверки.

В последний раз здание вокзала ложно минировали в июне. Саперы опасных предметов не обнаружили, на расписание поездов проверка не повлияла.

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