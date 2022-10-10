В Челябинске оцепили железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Фото: yandex.ru/maps

Здание железнодорожного вокзала в Челябинске оцепили вечером, 10 октября, из-за сообщения о минировании. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции и МЧС. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.

Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Железнодорожный вокзал начал работать в штатном режиме только после окончания проверки.

В последний раз здание вокзала ложно минировали в июне. Саперы опасных предметов не обнаружили, на расписание поездов проверка не повлияла.

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