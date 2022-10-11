В Челябинской области приостановили набор в добровольческие батальоны

Сейчас в батальоны набраны около 200 добровольцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области пока не будут агитировать челябинцев вступать в добровольческие батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Об этом в ходе брифинга рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

— В связи с тем, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, мы больше не инициируем увеличение численности этих двух добровольческих батальонов. Но, если у кого-то есть желание присоединиться к ним — никаких ограничений не существует, — объяснила Гехт.

Сейчас в южноуральские батальноны вошло около 200 человек. Некоторые из них уже находятся в зоне проведения СВО.

Ранее Ирина Гехт прокомментировала предложение отказаться от новогодних украшений для помощи мобилизованным. Идею граждан она оценивать не стала, но отметила, что область активно оказывает помощь военнослужащим.

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