Ирина Гехт прокомментировала предложение челябинцев отказаться от новогодних украшений ради помощи мобилизованным

Идею граждан отказаться от праздника Ирина Гехт оценивать не стала Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала предложение отказаться от новогодних украшений для помощи мобилизованным. Идею граждан отказаться от праздника она оценивать не стала, но отметила, что область активно оказывает помощь военнослужащим.

— За счет бюджета мы приобрели и лекарства, как в Чебаркульскую дивизию, так и в индивидуальные аптечки. Закуплена теплая одежда, необходимое обмундирование, — рассказала Ирина Гехт.

Также она отметила сплоченность общества и совместную работу правительства области с общественными организациями. Так они смогли преодолеть сложности в сборе и закупке спальных мешков, дефицит которых образовался в стране.

Напомним, в минувшие выходные губернатор Алексей Текслер побывал в Чебаркульской танковой дивизии. Глава региона привез комплекты теплых вещей и снаряжения.

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