В Челябинской области задержали участников рок-группы за поджог городской администрации

Задержание проводили сотрудники ФСБ и полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали в Челябинской области подозреваемых в поджоге здания администрации города Бакал. Это двое жителей региона, которые являются участниками местной рок-группы «Room 32». Кроме того, задержанные состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности.

— По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Фото: УФСБ по Челябинской области

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. Неизвестные разбили окно в здании городской администрации и закинули внутрь коктейль Молотова. Возгорание потушил сторож еще до прибытия пожарных.

Известно, что от пожара немного пострадал линолеум, также разбито стекло на первом этаже. В администрации Бакала и в полиции инцидент не комментируют.

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