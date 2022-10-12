Челябинская область присоединится к Единой ипотечной программе со сниженной ставкой

Сейчас ДОМ.РФ прорабатывает вопрос о финансировании программы со стороны региональных властей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОМ.РФ собирается запустить Единую ипотечную программу со сниженными ставками еще в 14 регионах России. В списке имеется Челябинская область. Осуществлять реализацию программы начнут в 2023 году. Об этом на Всероссийском онлайн-марафоне «Ипотека-2022: новые правила и возможности» рассказал заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

— Сегодня специалисты ДОМ.РФ и представители субъектов РФ разрабатывают необходимую нормативную базу для запуска Единой ипотеки. Также активно прорабатывается вопрос финансирования со стороны региональных властей. Уверен, что в 2023 году универсальная программа господдержки от ДОМ.РФ будет запущена не только в обозначенных регионах, но к ней присоединяться и остальные субъекты, — заявил Сергей Овсянкин.

С помощью нового механизма планируется существенно снизить ставки по кредитам за счет объедения федеральных программ, таких как «Льготная», «Семейная», и «IT-ипотека», операторами которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов.

В июне Челябинская область и ДОМ.РФ договорились о создании совместной программы ипотеки для IT-сотрудников. Губернатор Алексей Текслер отметил, что для нас это направление крайне важно, и правительство поддерживает своих специалистов. Поэтому принято решение снизить процентную ставку по ипотеке для айтишников за счет ресурсов региона.

Не так давно мы писали о том, насколько подскочили цены на квартиры в Челябинске. Желающих купить квартиру в регионе много, желательно в высокой стадии готовности дома, а предложений очень мало. Да и те, кто продают жилье загнули цены. Тем не менее, спрос в Челябинской области на ипотеку не падает. Причем, маленькие квартиры уже мало кому нужны — даже заемщиков с маленьким доходом не интересуют студии.

СПРАВКА

Единая ипотечная программа запущена в 2021 году. Механизм объединяет федеральные и региональные меры поддержки. В настоящее время программа уже реализуется в двух регионах РФ — Ростовской и Белгородской областях. Жители Ростовской области могут снизить процентную ставку по кредиту на 4,5 процентных пункта на весь срок кредитования, жители Белгородской области получают льготные кредиты со сниженной процентной ставкой на 3 процентных пункта.

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