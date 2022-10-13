В Челябинской области установили среднюю стоимость квадратного метра

Документ появился на сайте правовой информации
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области установило среднюю стоимость квадратного метра в четвертом квартале 2022 года. Документ об этом появился на портале правовой информации.
— Поручено утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади на четвертый квартал 2022 года в Челябинской области, — указано в документе.
Самый дорогой квадратный метр в регионе можно будет купить в Челябинске — он обойдется в 73 207 рублей. В то же время дешевле всего жилплощадь будет в Верхнем Уфалее. Там средняя стоимость квадратного метра составит 35 315 рублей.
Ранее губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на подготовку к новогодним гуляньям и выбрать более скромные форматы празднования. По его словам, причиной является политическая и экономическая обстановка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru