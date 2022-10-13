В Челябинской области установили среднюю стоимость квадратного метра

Документ появился на сайте правовой информации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области установило среднюю стоимость квадратного метра в четвертом квартале 2022 года. Документ об этом появился на портале правовой информации.

— Поручено утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади на четвертый квартал 2022 года в Челябинской области, — указано в документе.

Самый дорогой квадратный метр в регионе можно будет купить в Челябинске — он обойдется в 73 207 рублей. В то же время дешевле всего жилплощадь будет в Верхнем Уфалее. Там средняя стоимость квадратного метра составит 35 315 рублей.

Ранее губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на подготовку к новогодним гуляньям и выбрать более скромные форматы празднования. По его словам, причиной является политическая и экономическая обстановка.

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