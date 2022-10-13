Поджог администрации Бакала перерос в дело о терроризме

Мужчины проведут в СИЗО два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО двух мужчин, которые устроили поджог в администрации Бакала. В ночь на 11 октября они разбили окно на первом этаже мэрии и забросили два коктейля Молотова. Охранник потушил загоревшийся линолеум, а поджигателей задержали через несколько часов.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — уточнили в Центральном районном суде.

Мужчины пробудут в СИЗО до 11 декабря 2022 года. Изначально против них завели дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущество путем поджога», но теперь им вменяют ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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