Разгрузили и разложили: смотрим, как в Чебаркуле принимают спальники и пенки для мобилизованных

Эта поставка первая, но не последняя Фото: кадр с видео

«Принимай, принимай!» — раздаются возгласы в расположении 90 танковой бригады. Появилось видео доставки в Чебаркуль гуманитарного груза для мобилизованных: 432 комплекта из спальных мешков и туристических ковриков пенок.

Спальники специальные, зимние. Для температур от -10 градусов и ниже. Таких в магазине сейчас не сыскать. Зато их смогли найти неравнодушные южноуральцы — делились своими.

На склад воинской части их укладывают в железные отсеки. Набивают их доверху.

Эта поставка первая, но не последняя. Сбор, который две недели назад запустил губернатор Алексей Текслер, продолжается. Их принимают в отделениях «Единой России». А редакция КП-Челябинск собирает нашим бойцам не менее важное — носки. Как присоединиться к акции «Носки солдату», и куда их нести — читайте тут.

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