Администрация Челябинска одобрила строительство элитной многоэтажки на улице Орджоникидзе

О строительстве многоэтажного дома на улице Орджоникидзе впервые заговорили в 2009 году.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Администрация Челябинска одобрила строительство многоэтажки между домами №34 и 36 на улице Орджоникидзе. Возвести объект хочет компания «Магистр», но проживающие рядом горожане выступают против такой идеи. Скандальная история длится уже несколько лет, но какой-либо компромисс стороны конфликта за все время найти так и не смогли.
— Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории, – говорится в опубликованном на сайте мэрии документе.
Претензии жителей близлежащих домов связаны с тем, что после строительства нового здания у машин экстренных служб не будет места для заезда во двор. Кроме того, горожане опасаются, что высотка загородит для них солнечный свет, а также будут вырублены деревья, которые они сами высадили.
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