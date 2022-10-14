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Общество14 октября 2022 2:10

Мобилизованные из челябинского города привезли свой флаг в военную часть

Мобилизованные из Копейска подняли флаг города в учебной части Елани
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: «Копейск (В)Теме | Новости» / ВКонтакте

Фото: «Копейск (В)Теме | Новости» / ВКонтакте

Мобилизованные из Копейска взяли в учебную часть в Елани флаг города. Фотография, где они подняли его над боевой техникой, появилась в местных городских пабликах.

— Парни из Елани передают привет. С флагом родного Копейска, — пишут в группе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте.

В комментариях к фотографиям мужчинам желают удачи на фронте и вернуться обратно домой с победой.

Ранее мобилизованным Челябинской области, которых сейчас разместили на учебке в Чебаркуле, передали гуманитарный груз: 432 комплекта из спальных мешков и туристических ковриков пенок.

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