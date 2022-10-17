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Общество17 октября 2022 5:43

В Челябинске 491 семья подала документы на получение выплат для детей мобилизованных

Размер выплаты на одного ребенка составляет 20 тысяч рублей
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Семьи подали документы на 698 детей

Семьи подали документы на 698 детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 491 семья подала документы на получение выплат для детей мобилизованных. Об этом сегодня, 17 октября, на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города Сергей Авдеев.

— По вопросам получения выплат проконсультированы 217 человек, приняты документы от 491 семьи на 698 детей, — заявил Авдеев.

Он также добавил, что помощь семьям оказывается в индивидуальном порядке, также работает телефон доверия.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать поддержку семьям мобилизованных. Одна из этих мер – единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Он также обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии.

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