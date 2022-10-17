Семьи подали документы на 698 детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 491 семья подала документы на получение выплат для детей мобилизованных. Об этом сегодня, 17 октября, на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города Сергей Авдеев.

— По вопросам получения выплат проконсультированы 217 человек, приняты документы от 491 семьи на 698 детей, — заявил Авдеев.

Он также добавил, что помощь семьям оказывается в индивидуальном порядке, также работает телефон доверия.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать поддержку семьям мобилизованных. Одна из этих мер – единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Он также обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии.

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