Минсоц обещает направить выплаты максимально оперативно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области стартовал прием документов на единовременные выплаты 20 тыс. рублей детям мобилизованных. В Министерстве социальных отношений уточнили, какие документы для этого нужны.

Родители должны написать заявление, а также подготовить ксерокопию паспорта (страница с фото и прописка), свидетельства о рождении всех детей до 18 лет, справка о мобилизации отца (если нет — соцзащиты запросит ее самостоятельно), реквизиты для перечисления выплаты на карту «Мир».

— Выплаты будут предоставляться в сжатые сроки, перечень документов минимальный, — отметила глава Минсоцотношений региона Ирина Буторина.

Инфографика: Минсоц Челябинской области

Как сообщала ранее «Комсомолка», на единоразовое пособие может рассчитывать каждый ребенок в семье. Кроме этого, власти предоставят бесплатные места в детские сады и зачисление вне очереди, профинансируют обучение и питание детей мобилизованных в колледже. Пожилые родители мобилизованных смогут получать бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Семьи также могут обратиться за догазификацией домов, включая оплату подключения оборудования.

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