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Происшествия17 октября 2022 13:16

Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятках заместителя главы Ашинского района

По версии следствия, Семен Авраменко участвовал в махинациях с жильем для сирот
Ян Стоев
Ян Стоев
Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения

Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый во взятках заместитель главы Ашинского района Семен Авраменко останется в СИЗО до 27 октября. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, решение о продлении меры пресечения для чиновника принял Челябинской областной суд.

— Сторона защиты в апелляционной инстанции просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он не намерен скрываться и препятствовать расследованию уголовного дела, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Семена Авраменко задержали в конце прошлого года. Его обвиняют в 10 эпизодах получения взяток за помощь предпринимателю в заключении контракта на покупку жилья для детей-сирот. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

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