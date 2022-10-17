Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятках заместителя главы Ашинского района

Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый во взятках заместитель главы Ашинского района Семен Авраменко останется в СИЗО до 27 октября. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, решение о продлении меры пресечения для чиновника принял Челябинской областной суд.

— Сторона защиты в апелляционной инстанции просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он не намерен скрываться и препятствовать расследованию уголовного дела, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Семена Авраменко задержали в конце прошлого года. Его обвиняют в 10 эпизодах получения взяток за помощь предпринимателю в заключении контракта на покупку жилья для детей-сирот. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

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