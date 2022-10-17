Сотрудник челябинской колонии спас ребенка, упавшего в колодец

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Сотрудник челябинской исправительной колонии № 18 Алексей Константинов спас ребенка, который упал в открытый колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

— Выяснилось, что мальчик играл и случайно наступил на кусок листа ржавого железа. Под ним оказался открытый люк ливневой канализации. Выбраться самостоятельно у него бы не получилось, — вспоминает Алексей.

Сам инцидент произошел в поселке Агаповка выходной Константинова — он занимался ремонтом своей машины, когда услышал крик ребенка. Сам мальчик с трудом держался на плаву дождевой воды, пока его не спас Алексей.

После спасения Константинов накрыл люк деревянными досками. Сейчас же коммунальщики установили бетонную плиту.

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