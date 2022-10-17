«Я сама дочь солдата»: пенсионерка из Челябинска передала мобилизованным носки и молитвы

Тамара уверена, надо помогать ребятам. Фото: Дарья МАРКОВА

Почти каждый день в редакцию КП-Челябинск приносят пакеты с носками. Женщины и мужчины хотят поддержать военнослужащих из Челябинской области, которые находятся на фронте.

Большую упаковку носочков принесла 69-летняя пенсионерка Тамара Чуйкова. Антибактериальные медицинские носки из шерсти медведя женщина выбирала по критериям и с заботой, как родным.

− Я сама − дочь солдата Великой Отечественной войны, дедушка воевал, все дяди мои воевали. Поэтому мы патриоты: и мои дети взрослые, и мы сами. Мы все из того поколения, когда мы все помнили. Как мы можем не поддержать? Это наши ребята, всех их жалко. По возрасту кто-то сын, кто-то внук. Конечно, надо помочь, − рассказывает Тамара Чуйкова.

Ее отец ушел на фронт в 17 лет вместе с отцом, у которого тогда было 5 детей. Оба вернулись домой живыми. Тамара отмечает, не надо судить о том, что на фронте делают люди, по меркам обычной жизни.

− Дедушка никогда о войне не рассказывал, но когда слушал песню «Темная ночь», у него слезы по лицу текли. Когда его не стало, мы сделали запрос в военкомат. Выяснилось, что наш тихий, стеснительный, домашний, любящий дедушка был снайпером. И в его наградном листе было написано, что он каждый день ходил на охоту. Так воевал: каждый день стрелял в людей. Поэтому и не мог нам тогда ничего рассказать, как бы мы это поняли. А сейчас мы дедушкой гордимся, − говорит со слезами Тамара.

Пенсионерка и сама вяжет носочки, но только для близких. Солдатам постеснялась отправлять свои. Поэтому решила купить – все проверила по рекомендациям.

К носкам приложила молитвы. Фото: Дарья МАРКОВА

− На рынке недалеко от дома подошла к женщине, которая торгует носками, сказала, что сейчас такая акция проводится, хотелось бы выбрать по требованиям. Хочется, чтобы были качественные, хорошие и не дорогие, коли я пенсионерка. Она сказала: «А мы уже поучаствовали. Вам лучше обратиться на Китайский рынок, там вам подберут». Я поняла, что не одна такая хорошая тут, а все-таки люди очень ответственно к этому относятся, − улыбается Тамара.

К носочкам пенсионерка добавила не записку с пожеланиями, а распечатанные молитвы. Святые слова им сейчас нужнее, уверена Тамара:

− Иногда бываю в храме и вижу, как много мужчин приходит. Не только пожилые, но и молодые. Я поняла, что молитва – это очень своевременный материал. Мы хорошие слова напишем, но когда тут стреляют и все это взрывается, наверное, надо что-то еще внутри иметь, произносить и надеяться на какие-то высшие силы. Это тоже поможет нашим воинам.

Это не первая помощь для мобилизованных от Тамары. Они помогают и другим организациям.

− У меня и дочери были спальные мешки в очень хорошем состоянии, использовали их по одному-два раза, мы туристы не самые активные. Сдали их для наших. Потому что надо помогать, они ведь там за нас стоят.

Тамара с нами не прощалась. Сказала, после пенсии купит еще носки для тех, кто находится сейчас за ленточкой.

ОБ АКЦИИ

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.

Давайте продолжим эту традицию, поддержим и согреем наших ребят – участников Специальной военной операции. Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

ВАЖНО:

1. Вяжем шерстяные носки 40-46 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины.

2. Также можно купить готовые теплые носки или термобелье.

3. Не забудьте добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожелания солдату. Можете добавить свое имя, фамилию и город.

Адрес пункта сбора: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604

Телефон для уточнения информации 89918984985

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