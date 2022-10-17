Зампреседателя правительства РФ исполнил мечту челябинского подростка

Подросток мечтал посетить трассу Формулы-1 в Сочи. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко исполнил мечту челябинского подростка Алексея Смородова. Он принял участие в проекте «Елка желаний», в рамках которого чиновники исполняют желания детей.

Алексей Смородов мечтал побывать на Формуле-1, однако Гран-при в Сочи был отменен. Это, впрочем, не помешало исполнить мечту подростка, который вместе с мамой и сестрой не только вживую увидел финал Российской Дрифт Серии, но также и сам смог прокатиться на дрифт-такси.

— Мы постарались сделать все, чтобы несмотря на ограничения, мечта Алексея максимально точно воплотилась в жизнь. Вместе с мамой и сестрой они провели несколько замечательных дней в Сочи, побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, Красной поляне, увидели гоночные заезды в рамках Российских соревнований по автоспорту, пообщались с именитыми пилотами и взяли у них автографы, — говорит Чернышенко.

Ранее сотрудник челябинской исправительной колонии № 18 Алексей Константинов спас ребенка, который упал в открытый колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

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