117 деревьев высадили на Тополиной аллее в Челябинске

В сквере высадили сосны, ели и яблони. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске высадили 117 деревьев в сквере на Тополиной аллее. Об этом сообщили в администрации города. Сквер находится на улице Академика Королева, и теперь здесь появились более сотни яблонь, сосен и елей.

Помимо этого, на Тополинке высадили более 4 тысяч кустарников, среди которых есть кизильник и белый дерен, а остальная территория усеяна газоном. Площадь озеленения составила около 14 тысяч квадратов.

Напомним, также преобразилось общественное пространство в поселке Новосинеглазово. Там благоустроили территорию вокруг заброшенного карьера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru