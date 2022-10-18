«Учитель года» из Челябинска Вероника Мушкарина поддержала идею Минпросвещения запретить WhatsApp

Вероника Мущкарина - единственный обладатель хрустального пеликана из Челябинска за последние 11 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минпросвещения России выдало школам рекомендации по использованию иностранных мессенджеров. На смену WhatsApp и Viber должны прийти образовательная платформа «Сферум» и российский аналог VK Мессенджер.

Эту идею поддержала учитель иностранного языка в лицее №95 Челябинска Вероника Мушкарина, которая стала финалистом конкурса «Учитель года» и получила статус советника министра просвещения.

— Мессенджеры — это удобно с одной стороны, но и с другой стороны — это лишние раздражители, — прокомментировала Вероника Мушкарина. — Я сама родитель, у меня двое маленьких детей в школе и садике. И у меня куча других чатов. Я думаю, что эта инициатива очень нужная, потому что хочется какой-то платформы, которая будет как-то это регулировать на федеральном уровне, и будет адаптирована и удобна для учителей и родителей.

Также Вероника Мушкарина отметила, что школьным чатам обязательно нужна модерация.

Сейчас у каждого родителя как минимум два чата: отдельный с учителем и с родителями, где обсуждается как расписание уроков, домашние задания, так и сбор денег на праздники и нужды класса. Нередко родительские чаты становятся причиной конфликтов.

Учитель из Челябинска Вероника Мушкарина прошла несколько отборочных туров конкурса «Учитель года»: сначала городской, потом областной и всероссийский. В итоге педагог вошла в пятерку призеров и получила статуэтку Малого хрустального пеликана, а также должность советника министра просвещения.

18 октября с победой учителя поздравила глава Челябинска Наталья Котова, приехав в 95 лицей, где преподает Вероника Сергеевна.

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