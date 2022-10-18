Челябинец ограбил 85-летнего пенсионера и забрал сумку с едой

Фото: Полиция Челябинска / ВКонтакте

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за кражи сумки у 85-летнего пенсионера. Как рассказали в городском УМВД, неизвестный вырвал у мужчину сумку с едой и личными вещами.

На записи с камеры домофона видно, что дедушка остановится у крыльца, по которому бегал кот, — вероятно, подкармливал пушистка. Когда пенсионер собирался уходить, к нему подошел мужчина и взялся за ручку сумки. Дедушка не отдавал, после чего злоумышленник начал отбирать ее силой.

— Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники отдела уголовного розыска районного отдела полиции установили и в последующем задержали подозреваемого, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, вором оказался безработный 50-летний челябинец, который уже был судим за схожие преступления. При этом, как рассказал злоумышленник, похищенную еду он съел, а сумку выбросил.

Ранее в Челябинской области задержали подпольных производителей и сбытчиков оружия. Всего по стране закрыли 45 мастерских и арестовали 123 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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