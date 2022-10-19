Сын мобилизованного челябинца сшил для отца и его сослуживцев балаклавы

Фото: Курсы кройки и шитья детской одежды в Челябинске / ВКонтакте

Мальчик из Челябинска Лев Антонкин вместе с другом сшил 100 балаклав для мобилизованных челябинцев. Как рассказали сайту hornews.com, на решение ребенка повлиял уход его отца на фронт.

— Сначала сын просто помог мне занести в студию мою швейную машинку и пакет со сладостями к чаю, потом ушел встретиться с одноклассником. В итоге позвонил и сказал, что они придут помочь — вдвоем, — рассказала изданию мать ребенка Ирина Антонкина.

Ребенок уже не в первый раз помогает в трудной ситуации. Во время пандемии Лев самостоятельно шил защитные маски из марли. При этом к каждому заказу он прикладывал свою историю и рекомендации по использованию.

Ранее в Челябинской области решили создать специальный реестр многодетных семей. Таким образом отцов, мобилизованных из Челябинской области, у которых есть трое или более детей, вернут домой к семьям.

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