Многодетных отцов, мобилизованных из Челябинской области, вернут домой

У мужчины должно быть не менее трех детей до 16 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многодетных отцов, мобилизированных из Челябинской области, вернут домой к семьям. Будет создан специальный реестр многодетных семей. Речь идет только о своих, усыновленных или детях под опекой — пасынки и падчерицы не учитываются. Детей должно быть не менее трех, а их возраст не превышать 16 лет.

Кроме того, мобилизованный не должен быть добровольцем. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

— Губернатор принял решение сделать все возможное для их возвращения домой к семьям! Реестр многодетных отцов будет вести мой аппарат, — рассказала омбудсмен Юлия Сударенко. — Гарантировать стопроцентный результат мы пока не можем, но обязательно будем к этому стремиться.

Родственников мобилизованных просят написать сообщение на электронную почту ombudsman74@mail.ru. Нужно указать информацию о мобилизованном, месте его нахождения, а также документы, подтверждающие отцовство (усыновление, опекунство).

— Информацию прошу представить в самые сжатые сроки — не позднее 17:00 19 октября 2022 года, — подчеркнула Юлия Сударенко.

Тем временем обращений от многодетных мобилизованных становится больше, отметила омбудсмен по итогам рабочей поездки совместно с вице-губернатором Алексеем Фартыгиным в воинские части 32-го военного городка и Елани Свердловской области.

— Больше всего обращений составляли жалобы на состояние здоровья, но за последние дни их количество снижается. Растет количество жалоб, связанных с семейным положением, — наличием троих детей в возрасте до 16 лет, — рассказала Юлия Сударенко.

Ранее глава региона дал установку, чтобы многодетных отцов Челябинской области не призывали в первую очередь частичной мобилизации.

Между тем, семьи мобилизованных, вне зависимости от количества детей, могут получить единовременную выплату 20 тыс. рублей. Деньги полагаются на каждого ребенка до 18 лет. Публикуем инструкцию, как ее оформить.

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