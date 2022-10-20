В Челябинске повторно выставили на продажу недострой фабрики-банкрота

Фото: Google Maps

Мэрия Челябинска в третий раз организует торги на продажу недостроя фабрики «Краснодеревщик», который был признан банкротом. Информация об этом появилась на сайте администрации.

— Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, — указано в документе.

За здание просят чуть больше миллиона рублей. Аукцион на данный момент запланирован на 23 ноября. Ранее объект уже пытались продать летом и в сентябре, но на торги никто не заявился.

Ранее глава Советского района Челябинска Владислав Макаров объявил о том, что возле старого элеватора в центре города будет общественно-деловая зона.

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