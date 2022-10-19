Вокруг челябинского элеватора создадут общественно-деловую зону

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территорию вокруг самого жуткого места Челябинска — элеватора благоустроят с применением механизма комплексного развития территории (КРТ). Там будет общественно-деловая зона. Речь идет об участке Либкнехта — Кирова — Елькина — Орджоникидзе, возможно продлят до улицы Овчинникова. Об этом рассказал глава Советского района Владислав Макаров на программе «Большая редакция», отметив, что это одна из болевых точек города.

— У него [элеватора] есть охранная зона: в радиусе порядка 100 метров ничего нельзя делать без дополнительных согласований. Их не то чтобы сложно получить — нужно выполнить проект сохранности культурного наследия, что влечет за собой дополнительные траты. Не все к этому готовы, но ничего страшного нет. На практике все это реализуемо, — рассказал Владислав Макаров.

Глава района провел небольшой исторический экскурс: изначально там был переселенческий пункт и даже проходила железная дорога от вокзала. В советское время участок превратился в промзону, а в 90-е, когда началась приватизация, территорию поделили по кускам более 50 владельцев. С некоторыми из них утрачена связь, — это и было препятствием долгое время.

— Благодаря изменениям законодательстве и появлению механизма КРТ, планы стали более реалистичными, — объяснил Владислав Макаров.

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