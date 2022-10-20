Ограничения введут на участке дороги с «Меридиана» до Копейского шоссе.

В Челябинске на улице Рождественского снова прекратится движение трамваев. Об этом сообщили в администрации города. Речь идет об участке дороги с «Меридиана» до Копейского шоссе.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей. Вагоны перестанут ходить с 22:00 часов 21 октября до 06:00 часов 24 октября. В это время пассажирам предлагают пересесть на троллейбусы, они будут ездить в нормальном режиме.

Напомним, в начале октября трамваи уже прекращали ходить по улице Рождественского. Причиной был все тот же ремонт путей.

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