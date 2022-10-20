В Челябинской области вернули с мобилизации многодетного отца

После поручения губернатора мужчин с тремя детьми начали возвращать домой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области начали возвращать мужчин с тремя детьми, призванных по частичной мобилизации. Ранее отсрочка действовала только у отцов с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет. Однако губернатор Алексей Текслер поручил активней возвращать домой всех многодетных мужчин.

В такой ситуации оказался житель поселка Вишневогорск в Каслинском районе Александр Зимин. Его старшему ребенку 15 лет, младшему — 6. Призвали многодетного отца 26 сентября и отправили в учебный центр Елани. Однако супруга Александра Раиля забила тревогу и начала обращаться во всевозможные инстанции с просьбой вернуть мужа.

— У нас свой дом, который еще не достроили, — приводит слова Раили районная газета «Красное знамя». — Мы начали строить пристрой, окон нет. Да еще и отопление печное. Одной тяжело с тремя детьми.

19 сентября, спустя три недели, мужчина вернулся домой.

— Нужно успеть подготовиться к зиме, — рассказал Александр Зимин. — Предстоит заготовить дрова и утеплить дом. Мы заключили договор на подведение газа. К следующей зиме подключим.

Алексей Текслер взял на личный контроль привлечение к частичной мобилизации многодетных отцов, у которых трое и более детей.

— По линии Министерства обороны есть специальные указания военкоматам — не привлекать к мобилизации граждан, у которых трое детей и больше, — подчеркнул глава региона. — Беру эту работу на особый контроль. Мы уже активно возвращаем ребят, которые были призваны ранее.

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