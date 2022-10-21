В Челябинской области появился новый муниципальный округ

Решение об этом приняли депутаты регионального заксобрания. Фото: пресс-служба ЗСО Челябинской области

В Челябинской области появился новый Коркинский муниципальный округ — в него войдут Коркинское, Первомайское и Розинское городские поселения. Новые границы внесены ЕГРН.

— В октябре 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены границы нового муниципального образования — Коркинского муниципального округа, а границы городских поселений и муниципального района сняты с кадастрового учета, — пишут пользователи группы «Коркино и Коркинцы» во ВКонтакте.

Также в состав округа внесли несколько территорий, которые раньше относились к другим районам. Например, участок «25-й км» раньше входил в состав Сосновского района.

Отметим, что еще весной депутаты заксобрания региона приняли решение о создании Коркинского муниципального округа на базе одноименного муниципального района.

Ранее стало известно, что В Челябинской области к 2030 году возведут более 3 млн квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территорий. Об этом рассказал замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

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