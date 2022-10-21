В Челябинской области горячая линия по вопросам частичной мобилизации перестанет работать по выходным

Горячая линия возвращается к штатному режиму работы Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области горячая линия по вопросам частичной мобилизации переходит на штатный режим работы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. По ее словам, в последнее время количество обращений снизилось, поэтому горячая линия перестанет работать по выходным.

Обратиться за помощью можно с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:15. В это же время можно прийти на личный прием по вопросам мобилизации без предварительной записи. Свои обращения южноуральцы также могут отправлять на почту ombudsman74@mail.ru.

Напомним, в конце сентября из-за большого потока обращений горячая линия стала работать и по выходным дням. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по номеру телефона 8(351)737-15-41.

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