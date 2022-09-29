Горячая линия по мобилизации в Челябинской области будет работать и по выходным

Горячая линия будет работать с 8:30 до 17:30 Фото: Егор ИВЛЕВ

Горячая линия уполномоченного по правам человека в Челябинской области теперь будет работать и по выходным. Об этом рассказала омбудсмен Юлия Сударенко в интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Позвонить можно по номеру: 8(351)737-15-41. Горячая линия работает с 8:30 до 17:30.

Из-за большого количества вопросов многие не могут дозвониться, отмечает омбудсмен. Поэтому можно написать сообщения на электронную почту: ombudsman74@mail.ru.

— Все сообщения рассматриваются сразу, я их сама читаю, — рассказала Юлия Сударенко.

Также можно обратиться лично по адресу: город Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а. Прием осуществляется с 08:30 до 17:30 без предварительной записи.

В интервью КП-Челябинск Юлия Сударенко рассказала, с какими вопросами к ней обращаются. Так, например, были нарекания на «учебку» в Елани Свердловской области, а вот в Чебаркульской танковой дивизии, куда также направляют мобилизованных, все хорошо. Были обращения от тех, кого призвали по ошибке — аппарат уполномоченного уже помог 12 южноуральцам.

— Военные сами не заинтересованы, чтобы в зону ведения спецоперации попали неподготовленные или имеющие заболевания. У них у самих есть понимание о том, какие люди там должны находиться. Это должны быть здоровые, физически подготовленные, имеющие опыт военной службы, — отметила Юлия Сударенко.

Напомним, также задать вопрос по частичный мобилизации можно по номеру 112. Мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске и узнали, как он устроен, с какими вопросами чаще всего обращаются люди и сколько звонков в сутки поступает от южноуральцев.

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