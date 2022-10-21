В Челябинске трамваи №18 и №22 изменят свои маршруты

Ограничение будет действовать все выходные. Фото: Челябинский общественный транспорт.

Трамваи №18 и №22 в Челябинске временно изменят свои маршруты. Связано это с ремонтом трамвайных путей по улице Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Ограничения продлятся с 21.00 21 октября до 6.00 24 октября.

− Трамваи будут следовать: № 18 ЧМК − Горького – ЧТЗ, № 22 Чичерина − Кирова – ЧТЗ. Движение троллейбуса № 10 будет осуществляться во время ремонта только с 5:00 до 22:00, − сообщили в телеграмм-канале Челябинский общественный транспорт.

Фото: Челябинский общественный транспорт.

Внутри Ленинского района маршруты общественного транспорта работают в обычном режиме. Троллейбус № 25 ЧКПЗ – Политехникум. Автобусы № КМ Харлова − Чистопольская и Харлова – Харлова. Трамвай-челнок Первоплановый – ЗЭМ.

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