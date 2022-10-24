В Челябинске изменили расписание ночных автобусов №45 из аэропорта

Помимо автобуса №45, из аэропорта ходит №1 до ж/д вокзала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У автобуса № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» изменится расписание ночных рейсов.

— Для удобства пассажиров из аэропорта автобусы теперь отправляются в 0:20 и в 4:50 ежедневно. В остальном — без изменений, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Также в ночное время ходит автобус № 1 «Ж/д вокзал — Аэропорт». Он отправляется:

— От Железнодорожного вокзала с 21:30 до 23:30 и с 1:30 до 5:30 каждый час ежедневно.

— Из Аэропорта с 21:30 до 0:30 и с 2:30 до 4:30 каждый час ежедневно.

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В челябинском аэропорту исполнили требования УФАС, снизив цены на использование телетрапов на 22%. Теперь за час использования «рукава», по которому пассажиры переходят из здания аэровокзала в самолет, с авиакомпаний требуют не 23 тыс., а 17,9 тыс. рублей.

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