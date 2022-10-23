После предписания УФАС челябинский аэропорт на 22% снизил цены на телетрапы

Цену на использование телетрапов уменьшили на 5,1 тыс. рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту исполнили требования антимонопольного органа, снизив цены на использование телетрапов на 22%. Теперь за час использования рукава, по которому пассажиры переходят из здания аэровокзала в самолет, с авиакомпаний требуют не 23 тыс., а 17,9 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФАС по Челябинской области.

Ранее в антимонопольном ведомстве установили, что «Челябинское авиапредприятие» злоупотребило своим доминирующим положением и завысило цены. Выяснилось, что использование телетрапа в Челябинске была одна из самых дорогих в России. В других аэропортах страны за нее просили от 2 до 21 тыс. рублей в час.

Жаловаться на отсутствие удобных переходов в аэропорту челябинцы начали еще в конце 2019 года. Оказалось, что авиакомпании экономят на слишком дорогой аренде телетрапов. Изменить ценовую политику от аэропорта много месяцев требовали антимонопольщики и прокуратура. Аэропорт пытался отстоять свою правоту в суде, но безуспешно.

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