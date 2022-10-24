Из воинских частей в Челябинскую область вернули около 200 мобилизованных

Среди вернувшихся домой есть многодетные отцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из военных частей вернули около 200 мобилизованных. Такую цифру озвучил военком Челябинской области Андрей Максуров. По его словам, основная причина была связана с медицинскими показаниями. Около 20 человек из них являлись отцами, у которых трое и более детей.

Ранее глава региона Алексей Текслер дал установку, чтобы многодетных отцов Челябинской области не призывали в первую очередь частичной мобилизации.

Между тем, семьи мобилизованных, вне зависимости от количества детей, могут получить единовременную выплату 20 тыс. рублей. Деньги полагаются на каждого ребенка до 18 лет. Публикуем инструкцию, как ее оформить.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отцам с тремя детьми в России дадут отсрочку от частичной мобилизации. Однако он пояснил, что это документ категории «Для служебного пользования». Поэтому он до сих пор не опубликован.

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