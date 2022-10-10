Челябинский губернатор поручил сдвинуть многодетных отцов во вторую очередь частичной мобилизации

Губернатор Алексей Текслер контролирует проведение частичной мобилизации в регионе. Фото: правительство Челябинской области

Многодетных отцов в Челябинской области не будут призывать в первую очередь частичной мобилизации. Такую установку дал глава региона Алексей Текслер. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила во время брифинга первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Это была инициатива Алексея Леонидовича [Текслера], он ее озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии, чтобы они мониторили списки. Соответствующая команда также прошла по линии военкоматов. Это синергия усилий — военкоматов и глав муниципальных образований, чтобы многодетные отцы были отнесены во вторую очередь частичной мобилизации. Работа идет на местах, и соответствующие указания были даны как со стороны губернатора, так и со стороны военкома, — заявила Ирина Гехт.

Ранее стало известно, что жители Челябинской области могут обжаловать решение о мобилизации через портал Госуслуг. Заявление может подать как человек, которому пришла повестка, так и его родственник. Подробнее как это сделать – по ссылке.

На прошлой неделе военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 70%. По его словам, лучше всех с набором мужчин справляются Магнитогорск, Троицк и Коркино. А кроме мобилизованных в зону СВО отправляют и батальоны добровольцев.

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