Прошедших срочную службу южноуральцев не будут вызывать на мобилизацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошедших недавно срочную службу жителей Челябинской области не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Установка была дана на уровне военкоматов. Об этом на брифинге для СМИ заявил военком Челябинской области Андрей Максуров.

— Закон нарушаться не будет, если призовут. Если у него есть особенная военная специальность, то здесь подойдут к вопросу индивидуально. Вообще было дано указание не призывать парней, которые недавно демобилизовались, — сказал Андрей Максуров.

Ранее военком Челябинской области заявил, что мобилизация в регионе завершится 28 октября. После этого никаких дополнительных волн не будет.

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