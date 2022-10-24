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НовостиОбщество24 октября 2022 12:15

Военком Челябинской области озвучил срок окончания частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Челябинской области завершится 28 октября
Ян Стоев
Ян Стоев
Андрей Максуров сделал заявление на брифинге.

Андрей Максуров сделал заявление на брифинге.

Военком Челябинской области Андрей Максуров рассказал, что частичная мобилизация в регионе завершится к концу недели. Об этом в понедельник, 24 октября, он заявил на брифинге для СМИ.

— Мы ожидаем что 28 октября частичная мобилизация будет завершена. То есть никаких повесток после этого срока рассылаться не будет. Если не поступят другие вводные. У нас нет волн, планов, есть задача, — сказал Андрей Максуров.

В минувшие выходные в регионе возобновили отправку мобилизованных на полигоны, где проходит боевое слаживание. До этого момента была пауза в несколько дней.

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