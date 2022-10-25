В Челябинске приостановили работу доставки суши после пяти обращений их клиентов в больницу

Суд постановил закрыть заведение на 20 суток
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске на 20 суток закрыли доставку суши «Суши Сет». Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, при проверке заведения выявлено множество нарушений.
— Установлено, что в заведении не внедрена и не поддерживается система менеджмента качества и пищевой безопасности, а при изготовлении пищевой продукции осуществляется пересечение последовательности и поточности техпроцессов, — указано в выводах проверки.
Кроме того, в заведении проблемы с влажностью и температурой на складе, а также отсутствует контроль за временем и концентрацией соли при засолке сырой рыбы.
Эти нарушения уже представляют реальную опасность для здоровья клиентов. Так, после посещения заведения, пятерым покупателям стало плохо настолько, что им пришлось обращаться в больницу. Таким образом, заведение закрыто на 20 суток.
Напомним, что с начала этого года управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявили 233 предприятия-фантом в нашем регионе. Все они производили и распространяли мясо, масло, молоко, колбасные и мясные изделия, но только по документам.
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