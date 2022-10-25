В Магнитогорске стоимость проезда в трамвае повысят до 30 рублей

Фото: мэрия Магнитогорска

Со следующего года в Магнитогорске цена одной поездки в трамвае составит 30 рублей. О повышении стоимости тарифа в общественном электротранспорте сообщили в городской администрации.

При этом льготы для школьников и студентов будут продолжать действовать. Они также смогут оплачивать 50% от общей стоимости поездки.

Для пожилых магнитогорцев в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) в следующем году предусмотрено 30 бесплатных поездок каждый месяц. Все следующие проезды оплачиваются в 50% от общей стоимости тарифа. Остальные категории граждан смогут экономить только при покупке электронного проездного.

— Все, кто пользуются электронными проездными билетами, будут платить меньше, в то же время за ними сохраняется право на бесплатные пересадки в течение одного часа, — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Новые тарифы при поездках в трамвае в Магнитогорске. Иллюстрация: мэрия города

Напомним, в Челябинске с 10 августа повысили стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей. Сэкономить на поездке там можно при покупке транспортной карты.

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