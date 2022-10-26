В микрорайоне Челябинска высадили больше 300 деревьев

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

На Северо-Западе Челябинска высадили 365 новых деревьев. Как рассказали в мэрии города, озеленением занимались вдоль новых дорог на улице Академика Макеева и Комсомольского проспекта.

— На улице Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова построена двухполосная проезжая часть с широкими тротуарами, обустроено наружное освещение и сети ливневой канализации, — объяснили в администрации.

Новые дороги должны сделать более комфортным передвижение по микрорайону «Ньютон». Кроме дороги и деревьев, подрядчики также установили светофоры и остановки общественного транспорта.

Ранее стало известно о том, что на берегу озера Тургояк может появиться новый комплекс «Баден-Баден». Об этом КП-Челябинск рассказал экс-мэр Златоуста и совладелец компании «Тургояк-Резорт» Вячеслав Жилин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru