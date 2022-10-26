Жители челябинского закрытого города передали фары для спецтехники мобилизованным

Фото: «Снежинск: землякам на СВО» / ВКонтакте

Жители Снежинска передали южноуральским мобилизованным фары для бронетранспортера, а также тепловизор и медицинские средства. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

— Получены фары на БТР. Будут переданы сразу и в ближайшее время уедут на точку, так же сегодня передала тепловизор, — пишут пользователи группы «Снежинск: землякам на СВО» во ВКонтакте.

Сбор необходимых вещей ведется в ежедневном режиме. Вещи также отправляют на фронт каждый день.

Ранее в Мелитополе Запорожской области возле здания телекомпании «ЗаТВ» взорвали автомобиль. Там сейчас трудится Егор Поберей, работавший до этого в «Комсомольской правде-Челябинск».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru