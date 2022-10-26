«Просто высаживают в бетон»: челябинцы переживают за судьбу новых деревьев на улице Макеева

Фото: Эко-Standart

Общественные активисты в Челябинске остались недовольны высадкой деревьев на участке улицы Академика Макеева. По их словам, саженцы могут скоро погибнуть, ведь их помещают не на плодородную почву, а на слой бетона.

Как рассказали в общественном объединении «Эко-Standart», ямы для посадки деревьев делали с помощью отбойного молотка, а сверху добавили лишь немного земли. В результате слой почвы составил всего 20 сантиметров, а ниже оказался слой бетона и дресвы. Вдобавок, у самих саженцев почти нет корней. — Ширина кома саженцев составила от 20 до 50 сантиметров, что недопустимо для таких деревьев, — сообщили эко-активисты.

Теперь общественники просят мэрию Челябинска заставить подрядчика переделать работу и посадить жизнеспособные деревца в пригодный для роста деревьев грунт.

Напомним, на Северо-Западе Челябинска, в том числе, вдоль новой дороги по улице Академика Макеева, за последнее время высадили 365 новых деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru