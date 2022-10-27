Открывают сезон: моржи Челябинской области встретят первые морозы купаниями в ледяной воде

Погодный контраст: с + 4 до - 12 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Резкий разворот с плюса на минус произошел в Челябинской области минувшей ночью – температура воздуха с дневных + 4 упала до - 12 ночью. О перепаде предупреждали синоптики в областном Гидрометеоцентре.

– В четверг, 27 октября днем ожидается от -1 до +4. Ночью температура опустится до -3.. -8, при прояснении до -12 градусов, – сообщают на сайте ЦГМС региона.

Ветер синоптики прогнозируют северный с переходом на западный, 4-9 м/с. В ночное время возможны порывы до 12 м/с.

Тем временем миасские моржи встречают первые морозы купаниями. Сегодня у них запланированы погружения в холодную воду в поселке Ленинск. Морозоустойчивые южноуральцы советуют захватить с собой угощения на общий стол и закаленного спутника – друга или подругу.

Пятничный прогноз теплее – днем до -7, ночью от нуля ртуть потянется на плюс – до + 5 градусов. Такой же будет погода и в первый выходной день.

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