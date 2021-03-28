Плыли и днем, и ночью: моржи устроили суточный заплыв в ледяном озере в Челябинской области

Такой масштабный заплыв в области прошел впервые. Фото: Моржи Миасса

Моржи Миасса организовали суточный заплыв, который назвали «Дружба моржей». На него съехались любители зимнего плавания из Уфы, Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Тюмени, Кургана, Челябинска, Златоуста и Миасса — всего более 150 человек. Морозоустойчивые не вылезали из воды сутки, сменяя друг друга. В итоге общая дистанция составила чуть больше 16 километров.

— Цель мероприятия — популяризация зимнего плавания и дружба моржей. Самая большая дистанция у Анны Петровой из Екатеринбурга, она проплыла 475 метров за раз. А средняя дистанция по 200 метров, — рассказал КП-Челябинск председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

Общая длина дистанции составила более 16 км. Фото: Моржи Миасса

Все участники получили по медали. Фото: Моржи Миасса

Такая масштабная эстафета в Челябинской области прошла впервые. До этого моржи проводили эстафеты, но короткие, они длились по 2,5-3 часа. А в этом году продержались сутки. Каждого участника отметили медалями.

На заплыв в поселок Ленинск съехались моржи из разных городов. Фото: Моржи Миасса

Результаты всех участников фиксировали, а затем суммировали общий результат. Фото: Моржи Миасса

Напомним, миасские моржи постоянно удивляют креативом. То придумают новый аттракцион — бурлаки на проруби, то сделают прорубь в виде сердечка, то нырнут в ледяную воду с горки или устроят яркую фотосессию в купальниках с зонтиками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru