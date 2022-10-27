Светомузыкальный тоннель с челябинской Кировки перенесут в парк Гагарина

Светомузыкальный тоннель впервые собрали на Кировке в конце 2019 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Светомузыкальный тоннель, который в прошлые зимы украшал пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске, в этом году не будут собирать на прежнем месте. Вереницу светящихся арок решили перенести с Кировки в ПКиО имени Гагарина. Тоннель уж начали монтировать на центральной аллее парка.

В мэрии Челябинска рассказали, что пока конструкции только собирают. По некоторым частям тоннеля заметно, что украшение не новое. Но это исправят. После основных работ по монтажу пострадавшие от времени части тоннеля приведут в порядок.

Кировка в новогодние праздники тоже не останется без иллюминации. Вместо привычного уже тоннеля там решили смонтировать световой потолок. За гирлянды заплатят 86 млн рублей, развесить их должны уже к 5 декабря.

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