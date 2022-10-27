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НовостиОбщество27 октября 2022 9:53

Челябинцы собираются судиться с мэрией из-за уплотнительной застройки

Горожане пытаются отстоять пространство между домами, на котором хотят возвести новую многоэтажку
Елена КОЛЧИНА
Жители Челябинска уже много лет выступают против планов по строительству

Жители Челябинска уже много лет выступают против планов по строительству

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители улицы Орджоникидзе подали судебный иск к администрации Челябинска с требованием не допустить уплотнительной застройки возле Института культуры. Информацию об этом подтвердил депутат Советского райсовета Андрей Бодрягин.

Недовольство горожан вызвали планы по строительству многоэтажки между домами №34 и №36 по улице Орджоникидзе. Проблемное здание, по плану, должно стать частью жилого комплекса, который будет возводить компания «Магистр».

Жители двух хрущевок опасаются, что новый дом лишит их квартиры света, а машины экстренных служб потеряют путь для въезда во двор. Вдобавок горожане возмущены вырубкой под строительство деревьев, которые они садили своими руками.

Но, несмотря на протесты инициативной группы, в мэрии после публичных слушаний одобрили проект уплотнительной застройки. Перед обращением в суд участники инициативной группы отправляли обращения губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой изменить границы спорных земельных участков.

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