Челябинцы собираются судиться с мэрией из-за уплотнительной застройки

Жители Челябинска уже много лет выступают против планов по строительству Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители улицы Орджоникидзе подали судебный иск к администрации Челябинска с требованием не допустить уплотнительной застройки возле Института культуры. Информацию об этом подтвердил депутат Советского райсовета Андрей Бодрягин.

Недовольство горожан вызвали планы по строительству многоэтажки между домами №34 и №36 по улице Орджоникидзе. Проблемное здание, по плану, должно стать частью жилого комплекса, который будет возводить компания «Магистр».

Жители двух хрущевок опасаются, что новый дом лишит их квартиры света, а машины экстренных служб потеряют путь для въезда во двор. Вдобавок горожане возмущены вырубкой под строительство деревьев, которые они садили своими руками.

Но, несмотря на протесты инициативной группы, в мэрии после публичных слушаний одобрили проект уплотнительной застройки. Перед обращением в суд участники инициативной группы отправляли обращения губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой изменить границы спорных земельных участков.

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